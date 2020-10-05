В Турках 75-летний мужчина зарезал соседа ножом в спину

В Турках Саратовской области будут судить 75-летнего местного жителя.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в убийстве 74-летнего соседа.

Трагедия разыгралась в июне 2020 года. По версии следствия, младший из мужчин попросил старшего привязывать пса, чтобы тот не кидался на людей. Когда сосед ушел, владелец собаки посчитал, что тот прихватил с собой его деньги — 2 тыс. рублей.

Вооружившись ножом, 14 июня он пришел к соседу. Тот в этот момент находился в гараже спиной к нему. Злоумышленник ударил его оружием и сбежал, когда на шум вышла соседка.

Прибывшие медики госпитализировали раненого пенсионера, но он умер в тот же день.

Свою вину 75-летний мужчина признал и был арестован. Дело передано в суд.

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