В Саратове от коронавируса умерла 47-летняя женщина

В Саратовской области от коронавируса скончалась женщина 47 лет.

Как сообщили в региональном Минздраве, пациентка принимала антибактериальную терапию без эффекта, поступила в госпиталь в тяжелом состоянии с объемом поражения легких 70%. Ее положили в реанимацию, на аппарате ИВЛ она провела трое суток перед смертью.

Также у женщины была гипертония.

На 5 октября количество умерших в Саратовской области составляет 112 человек.

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