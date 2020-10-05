В Саратове ВАЗ влетел в Yamaha на Усть-Курдюмской

В Волжском районе Саратова вчера вечером, 4 октября, случилась авария.

- В 21:50 на перекрестке улицы Усть-Курдюмская и Молодежная, 2 61-летняя женщина за рулем ВАЗ-2112 врезалась в мотоцикл Yamaha, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области.

С травмами в больницу отвезли 33-летнего байкера.

Напомним, вчера произошла еще одна авария с мотоциклом: Mitsubishi столкнулся с Honda.

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