Воспитанники кадетской школы №2 в Саратове приняли присягу

Воспитанники кадетской школы приняли «Клятву кадета»

В субботу, 3 октября, в кадетской школе-интернате №2 имени В. В. Талалихина в Саратове состоялась торжественная церемония принятия кадетами пятых классов присяги — «Клятвы кадета».

В год 75-летия Великой Победы самая главная церемония в жизни юных граждан, избравшего путь служения Родине, прошла в сокращенном формате с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.

Принятие присяги — традиция, идущая от основания кадетской школы №2 имени В. В. Талалихина, которой в этом году исполняется 15 лет. Это особый ритуал — произносить клятву перед лицом своих товарищей, перед руководством школы, а также перед представителями руководства областного военкомата, ГУВД Саратова, воинских частей, ветеранских организаций, родителями. На сегодняшний день в Саратовской кадетской школе №2 обучаются 300 воспитанников. Их ряды пополняют учащиеся не только из Саратова, но и со всей области. Отбор проходит на конкурсной основе. В приоритете знания, отличное здоровье, физическая подготовка и психоэмоциональная устойчивость.

С поздравлениями ребят, пополнивших ряды кадетов, выступил военный комиссар Саратовской области генерал-майор Андрей Старков и директор школы Вадим Богданов. Состоялось награждение от Саратовского областного отделения ветеранов «Боевое Братство» — учителей, воспитателей, кадет и родителей пятиклассников. Награждение производил председатель исполнительного комитета ВООВ «Боевое Братство», кавалер ордена «Красная Звезда» Николай Телегин.

- Дорогие кадеты! Сегодня у вас очень ответственный и важный день — вы принимаете клятву кадета. Впереди у вас целая жизнь, в будущем вам предстоит определиться с выбором профессии. Кто-то выберет военную, кто-то — гражданскую профессию. Но мы уверены в одном — из этих стен вы выйдете настоящими патриотами своей Родины, — такие слова звучали в поздравлениях.

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