Коронавирусом в Саратовской области заразились 135 человек за сутки

Заболеваемость коронавирусом в Саратовской области не снижается

В Саратовской области зарегистрировано 135 новых случаев заражения коронавирусом.

По данным оперативного штаба, на утро 5 октября в общей сложности с начала пандемии зафиксировано 16 140 случаев заражения.

За сутки 55 диагнозов подтвердились в Саратове. В Балашовском районе — 31, в Энгельсском — 14, в Балаковском — восемь. Еще в 11 районах — по пять и менее.

Среди них шестеро несовершеннолетних и 57 граждан старше 60 лет.

Выздоровели за сутки 72 человека, а в общей сложности — 10 849 человек.

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