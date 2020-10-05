На Шехурдина мотоциклист попал в больницу после столкновения с Mitsubishi

Авария на улице Шехурдина. Фото городской ГИБДД

В Ленинском районе Саратова вчера вечером, 4 октября, случилось ДТП с участием автомобиля и мотоцикла.

Фото городской ГИБДД

- В 21:45 напротив дома №26в по улице Шехурдина 41-летний водитель Mitsubishi врезался в мотоцикл Honda, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области.

С травмами 29-летнего байкера госпитализировали.

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