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Первый замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов отмечает день рождения

Ему исполнилось 42 года
Ольга СимоноваОльга Симонова
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Первый замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов

Первый замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов

Сегодня, 5 октября, день рождения у первого заместителя министра здравоохранения Саратовской области Станислава Шувалова. Ему исполнилось 42 года.

Шувалов родился в Саратове. В 2001 году окончил СГМУ по специальности «Лечебное дело». Является кандидатом медицинских наук.

Станислав Сергеевич работал на различных должностях в системе здравоохранения области, например, в МУЗ «Медико-санитарная часть СПЗ», ГУЗ «Областной госпиталь для ветеранов войн». С 2012 по 2015 годы руководил поликлиникой регионального Управления ФСКН России.

С 2015 по 2016 был замглавврача по организации деятельности регионального сосудистого центра ГУЗ «Областная клиническая больница», с 2016 по 2018 — замглавврача Областной клинической больницы по медицинской части, с 2018 по 2019 — и. о. первого заместителя министра здравоохранения Саратовской области, с 2019 работает первым замминистра регионального здравоохранения.

Шувалова награждали почетной грамотой ФСКН России, почетной грамотой министерства здравоохранения Российской Федерации, нагрудным знаком «Отличник здравоохранения».

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