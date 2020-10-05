Саратов оказался в середине рейтинга российских городов по средней зарплате

Саратов оказался в середине рейтинга российских городов по уровню заработной платы.

Его составило РИА Новости по итогам первого полугодия.

Специалисты оценили не только средний уровень «чистой» зарплаты, но и количество стандартных потребительских наборов*, которые можно купить на эту сумму.

Лидером является Москва — 103,1 тыс. рублей зарплата и четыре набора. В Саратове средняя зарплата составила 35,4 тыс. рублей, а купить на эту сумму можно 2,08 стандартных потребительских набора. Наш город занял 50-е место из 100.

* Стандартный потребительский набор выведен для одного человека, проживающего в собственной квартире площадью 28 кв. м. Он включает 109 товаров и услуг. Среди них: продукты питания (в том числе деликатесы), одежда, промтовары, мебель, электротехника, расходы на транспорт и отдых, а также коммунальные, телекоммуникационные, юридические и финансовые услуги.

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