Двое рецидивистов украли зеленый велосипед и продали на 1-й Дачной

В Кировском районе Саратова полиция раскрыла кражу велосипеда.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, заявление от 40-летнего владельца поступило 8 августа. По его словам, зеленый Forward был похищен ночью с цокольного этажа дома на улице Тракторная.
Стоимость похищенного составила 13 860 рублей.
Полиция возбудила уголовное дело. Задержаны двое подозреваемых — безработные мужчины 35 и 43 лет. Ранее оба были судимы. Они признались в краже и сообщили, что продали велосипед неизвестному на 1-й Дачной.
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