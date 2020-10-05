Двое рецидивистов украли зеленый велосипед и продали на 1-й Дачной

В Кировском районе Саратова полиция раскрыла кражу велосипеда.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, заявление от 40-летнего владельца поступило 8 августа. По его словам, зеленый Forward был похищен ночью с цокольного этажа дома на улице Тракторная.

Стоимость похищенного составила 13 860 рублей.

Полиция возбудила уголовное дело. Задержаны двое подозреваемых — безработные мужчины 35 и 43 лет. Ранее оба были судимы. Они признались в краже и сообщили, что продали велосипед неизвестному на 1-й Дачной.

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