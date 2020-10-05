Труп парня неделю пролежал на кирпичном заводе в Балакове

Днем 4 октября, в воскресенье, в Балакове Саратовской области был найден труп.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело увидел прохожий, который шел по территории бывшего кирпичного завода у моста на улице Украинская.

Труп лежал рядом с забором.

Очевидец сообщил в полицию. Эксперт и следователи СУ СКР осмотрели место происшествия. Установлено, что погибшему на вид около 25 лет, предположительно, он мог умереть около недели назад.

Сейчас проводится проверка, устанавливается личность и причина смерти человека.

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