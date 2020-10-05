Саратовец зарезал приятеля и попытался сшить ему раны

Завершено расследование уголовного дела об убийстве в Заводском районе Саратова 14 июля.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвинение предъявлено 44-летнему местному жителю.

По версии следствия, трагедия разыгралась в квартире дома на 3-м Кавказском тупике. Мужчина гостил у друга детства, вместе с его приятельницей они распивали алкоголь.

В какой-то момент гость почувствовал, что ему хватит спиртного, и отказался от очередного предложения выпить. Мужчины поссорились, и собутыльник схватил нож, трижды ударив хозяина дома в грудь.

Поняв, что совершил, злоумышленник попытался спасти потерпевшего: он уложил его на диван, попытался сшить края раны нитками, разрезал пивную банку, сделав скобы и наложив на швы, а также обмотал мужчину бинтами. Однако его медицинская помощь не помогла — мужчина скончался. Тогда вместе с женщиной они ушли из квартиры, и обвиняемый какое-то время бродяжничал, опасаясь вернуться. Там его и задержали.

Свою вину мужчина признал и раскаялся. Дело направлено в суд.

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