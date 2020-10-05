Прохожий нашел труп неизвестного в заброшке в Энгельсе

В Энгельсе Саратовской области 4 октября был найден труп человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело в заброшенной постройке на улице Менделеева обнаружил прохожий.

Следователи СК вместе с судмедэкспертом осмотрели погибшего. На вид мужчине 45–50 лет, предполагается, что он мог умереть 2-3 дня назад. Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено.

Начата доследственная проверка, устанавливается личность погибшего.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.