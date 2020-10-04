Рецидивист избил сельчанина на проспекте Строителей в Саратове

В Ленинском районе Саратова полиция нашла подозреваемого в избиении.

- В 01:38 3 октября от дома №18 по проспекту Строителей госпитализировали 29-летнего пьяного мужчину с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, переломом основания черепа, ушибленной раной лица. Житель села Семеновка Федоровского района пояснил, что в 23:14 его избил неизвестный, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Полиция разыскала злоумышленника — 29-летнего рецидивиста. Он признался в преступлении. В отношении него возбудили дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и задержали.

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