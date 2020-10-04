Володин поругал мэра Саратова Исаева за «пьяную плитку» на площади Кирова

Во время рабочего визита на этой неделе спикер Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание на шатающуюся плитку на площади Кирова. Видео с поездки опубликовано в Инстаграме его сторонников Volodin.saratov.

- Думаю, все те, кто проходит по этой плитке, считают, и правильно, что это брак. Вам придется всю эту плиточку вынимать, формировать там основу новую, — обратился Володин к мэру Михаилу Исаеву и подчеркнул, что потом в сколах плитки будет стоять вода.

Исаев пообещал устранить недочеты на площади Кирова до 5 октября.

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