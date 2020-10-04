В пяти поселках Саратова отключили воду

Сегодня, 4 октября, в нескольких поселках Саратова отключили воду.
- Параметры водоснабжения изменены в поселках: Комсомольский, Тепличный, Калашниково, Князевка и Дачный, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».
Также воды нет в микрорайоне, ограниченном улицами Заречная, Азина, проспект Энтузиастов, Ново-Крекингский проезд.
Питьевой ресурс обещают вернуть в краны ориентировочно в 20:00.
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