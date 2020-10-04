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Саратовскому ТЮЗу исполнилось 102 года

Сегодня театр отмечает день рождения
Ольга СимоноваОльга Симонова
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Фото из Инстаграм губернатора области Валерия Радаева

Фото из Инстаграм губернатора области Валерия Радаева

Сегодня, 4 октября, Театру юного зрителя исполнилось 102 года.

Как сообщил губернатор Саратовской области Валерий Радаев в своем Инстаграм, это старейший в мире профессиональный театр для детей. Он носит имя народного артиста СССР Юрия Киселева, который руководил ТЮЗом с 1943 по 1996 годы.

- От всей души поздравляю коллектив ТЮЗа имени Ю. П. Киселева! Желаю вам новых творческих идей, всегда полные залы и преданных зрителей. Спасибо за ваш труд! — написал Радаев.

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Культура