Саратовскому ТЮЗу исполнилось 102 года

Фото из Инстаграм губернатора области Валерия Радаева

Сегодня, 4 октября, Театру юного зрителя исполнилось 102 года.

Как сообщил губернатор Саратовской области Валерий Радаев в своем Инстаграм, это старейший в мире профессиональный театр для детей. Он носит имя народного артиста СССР Юрия Киселева, который руководил ТЮЗом с 1943 по 1996 годы.

- От всей души поздравляю коллектив ТЮЗа имени Ю. П. Киселева! Желаю вам новых творческих идей, всегда полные залы и преданных зрителей. Спасибо за ваш труд! — написал Радаев.

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