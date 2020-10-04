Банк в Саратове наказали за слишком мелкий шрифт в договоре

В Саратове АО «Альфа-Банк» привлекли к ответственности за мелкий шрифт в кредитном договоре.

- Гражданка обратилась в Роспотребнадзор по вопросу нарушения ее прав при договоре потребительского кредита, — сообщили «КП-Саратов» в ведомстве.

Договор состоял из индивидуальных условий выдачи кредита наличными, анкеты-заявления на получение кредита наличными, согласия на обработку персональных данных и получении кредитного отчета, поручения заемщика на перевод денежных средств в счет оплаты страховой премии, заявления заемщика об открытии текущего счета. Проведенная экспертиза установила, что он не соответствует требования СанПиН по минимально допустимому размеру шрифтового оформления.

В Роспотребнадзоре напомнили, что мелкий шрифт является нарушением, так как затрудняет визуальное восприятие текста

Из-за этого АО «Альфа-Банк» привлекли к административной ответственности за нарушение права потребителя на получение необходимой и достоверной информации о реализуемой услуге.

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