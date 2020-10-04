За сутки от коронавируса в Саратове скончались двое пенсионеров

В Минздраве Саратовской области рассказали подробности двух смертей от коронавируса за сутки.

Напомним, на 4 октября количество жертв инфекции составляет 111.

Одним из скончавшихся стал 73-летний мужчина.

- На третьи сутки заболевания обратился к врачу, его осмотрел терапевт поликлиники и дал направление в больницу. В стационаре он провел 18 суток, из них девять — на ИВЛ, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве.

Мужчина скончался от отека легких, эндогенной интоксикации и декомпенсации сердечно-сосудистой недостаточности. Также он страдал сахарным диабетом, ишемией, постинфарктным кардиосклерозом.

Также умерла 79-летняя женщина. В поликлинику она обратилась с жалобами на слабость, одышку, кашель, температуру и отсутствие обоняния. У нее нашли коронавирус, на скорой увезли в госпиталь, там компьютерная томография показала 92% поражения легких.

Она скончалась, проведя в стационаре десять суток, из них трое на ИВЛ. Также пенсионерка страдала ишемической болезнью сердца, в анамнезе — нарушение мозгового кровообращения.

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