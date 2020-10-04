В Энгельсе произошел большой пожар на Колхозном рынке

Крупный пожар в Энгельсе. Фото из соцсети

В Энгельсе сегодня ночью, 4 октября, произошел пожар на Колхозном рынке.

Фото из соцсети

Как сообщил очевидец Евгений Грот в соцсети, сгорел павильон, где располагался магазин «Победа» и отделы с электрикой и сантехникой.

Огонь вспыхнул около трех ночи. О пострадавших неизвестно.

Фото из соцсети

Напомним, в Саратове вчера, 3 октября, тоже произошел крупный пожар.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.