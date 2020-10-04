В Энгельсе произошел большой пожар на Колхозном рынке

Крупный пожар в Энгельсе. Фото из соцсети
В Энгельсе сегодня ночью, 4 октября, произошел пожар на Колхозном рынке.
Фото из соцсети
Как сообщил очевидец Евгений Грот в соцсети, сгорел павильон, где располагался магазин «Победа» и отделы с электрикой и сантехникой.
Огонь вспыхнул около трех ночи. О пострадавших неизвестно.
Фото из соцсети
Напомним, в Саратове вчера, 3 октября, тоже произошел крупный пожар.
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