Из горящего дома на Чернышевского в Саратове эвакуировали людей

Кадр из видео

В Саратове вчера поздним вечером, 3 октября, произошел пожар в Заводском районе.

Огонь разошелся в доме №№55/4а по улице Чернышевского.

Из горящего здания эвакуировали двух человек, сообщает «ЧП-Саратов».

На месте работали пожарные, скорая помощь и полиция. Площадь возгорания составила около 100 кв. м.

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