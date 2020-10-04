Из горящего дома на Чернышевского в Саратове эвакуировали людей

Кадр из видео
В Саратове вчера поздним вечером, 3 октября, произошел пожар в Заводском районе.
Огонь разошелся в доме №№55/4а по улице Чернышевского.
Из горящего здания эвакуировали двух человек, сообщает «ЧП-Саратов».
На месте работали пожарные, скорая помощь и полиция. Площадь возгорания составила около 100 кв. м.
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