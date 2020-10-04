В Саратове 30 пожарных тушили крупное возгорание

В Заводском районе Саратова вчера, 3 октября, произошел крупный пожар.

- В 19:42 поступил сигнал, что в микрорайоне Юриш загорелся нежилой дом, заброшенные надворные постройки и кровля двух частных домов, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ГУ МЧС области.

Пожар ликвидировали через два часа, в 21:32, шесть единиц техники и 30 человек.

Площадь возгорания составила 253 кв. м.

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