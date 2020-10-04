В Саратовской области выявили еще 128 случаев коронавируса

Общее количество зараженных коронавирусом в Саратовской области превысило 16 тысяч

В Саратовской области за сутки выявили 128 новых случаев коронавируса.

- Общее количество зараженных — 16 005, а выздоровевших — 10 777. За сутки вылечились 55 человек, — сообщили «КП-Саратов» в региональном оперативном штабе.

Больше всего случаев коронавируса за сутки выявили в Саратове — 41, Балашовском районе — 28, Балаковском — 11. Еще в 16 районах — по семь и менее заболевших.

Среди них 95 — с неустановленным источником заражения, 33 — контактные.

За сутки заболели шесть детей до 14 лет, один в возрасте 15–17, а также 64 человека старше 60.

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