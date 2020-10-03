В Саратове подозреваемый в получении 780 тысяч рублей полицейский объявлен в розыск

В Саратове объявлен в розыск сотрудник полиции, подозреваемый в получении взятки.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, речь идет о крупном размере. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Следствие считает, что с декабря 2019 года по июнь 2020 оперуполномоченный отдела по борьбе с экономическими преступлениями получил от жителя Саратова 780 тыс. рублей. Деньги были переданы частями и должны были стать залогом, что в организации, где работал гражданин, не будет найдено нарушений при проверке.

Оперативные сотрудники УФСБ области выявили преступление. Однако полицейский скрылся и был объявлен в розыск.

В ГУ МВД региона отметили, что сейчас отдел собственной безопасности начал служебную проверку.

- В случае если вина сотрудника подтвердится, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечен к установленной законом ответственности, — сообщили в полиции.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.