Жителей Саратовской области ждет туман и ветер

В Саратовской области сегодня, 4 октября, ожидается погода с переменной облачностью и без осадков.

- Утром местами будет туман с видимостью 500–1000 метров. Ветер подует с востока и северо-востока со скоростью 4–9 м/с и порывами до 12 м/с, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.

Температура днем поднимется до +16…+21 градуса.

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