Работница ломбарда в Энгельсе приняла мошенника за гендиректора и перевела ему более 150 тысяч рублей

В Энгельсе женщина попалась на уловки мошенника и отдала ему крупную сумму.

- В отдел обратилась 34-летняя работница ломбарда. Ей 30 сентября позвонил мужчина, представился гендиректором сети, где она трудится. Он сказал, что необходимо заплатить за рекламу, продиктовал абонентский номер, на который надо перевести 158 770 рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Потерпевшая поверила, отправилась в банк и выполнила просьбу. Однако вскоре выяснилось, что эта ситуация срежиссирована мошенниками. Полиция выяснила, что деньги поступили на московский номер.

Правоохранители проводят проверку.

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