В двух районах Саратова отключили воду

В Саратове сегодня, 3 октября, отключили воду в двух районах.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», воды нет на Большой Садовой от 4-й Беговой до 3-го Товарного проезда. Причиной послужили работы ОАО «Сарэнергомаш».

Также водоснабжения нет в домах №№9 и 11 по улице Батавина.

В обоих районах питьевой ресурс в кранах появится ориентировочно в 18:00.

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