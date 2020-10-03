В двух районах Саратова отключили воду

В Саратове сегодня, 3 октября, отключили воду в двух районах.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», воды нет на Большой Садовой от 4-й Беговой до 3-го Товарного проезда. Причиной послужили работы ОАО «Сарэнергомаш».
Также водоснабжения нет в домах №№9 и 11 по улице Батавина.
В обоих районах питьевой ресурс в кранах появится ориентировочно в 18:00.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.