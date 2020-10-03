В Саратовской области на трассе столкнулись «Газель» и ВАЗ-2112

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В Саратовской области сегодня утром, 3 октября, произошла авария.

- В 10:30 на 454-м км трассы Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград столкнулись ГАЗ-3302 с 32-летним водителем и ВАЗ-21124, которой управлял 48-летний мужчина, — сообщили «КП-Саратов» в Госавтоинспекции Энгельса.

После осмотра на месте водитель легковушки отказался от госпитализации.

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