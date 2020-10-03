Поиски Лаврентия Сапрунова в Аркадакском районе завершились трагедией

Пропавшего в начале сентября в Саратовской области 65-летнего Лаврентия Сапрунова нашли погибшим.

Об этом сообщили в отряде «Лиза Алерт».

Напомним, мужчина пропал в селе Малиновка Аркадакского района 3 сентября.

Предположительно, вчера, 2 октября, его тело нашел местный житель, пришедший на родник за водой.

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