Жительница Саратова лишилась 62 тысяч рублей при продаже коляски за 7 тысяч

В Волжском районе Саратова мошенники обманули 55-летнюю женщину.

- На одном из сайтов она разместила объявление о продаже детской коляски за 7 тыс. рублей. Вскоре ей позвонила потенциальная покупательница и попросила назвать номер банковской карты и пароль из СМС. После этого у потерпевшей списали 62 107 рублей, — сообщили «КП-Саратов» в городском УМВД.

Полиция возбудила дело. Правоохранители просят не передавать незнакомцам персональные данные, а также коды и пароли.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.