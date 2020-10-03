Жительница Заводского района осталась без холодильника из-за визита рецидивиста

В Заводском районе Саратова полиция раскрыла кражу.
- Неизвестный сломал замок на входной двери квартиры на 1-м Кавказском тупике и забрал холодильник «Саратов». В отдел обратилась хозяйка квартиры, она оценила ущерб в 2 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.
Полиция задержала подозреваемого — 47-летнего безработного и ранее судимого за кражи мужчину.
Оказалось, что холодильник он сдал на металл, а деньги потратил. Ему выписали подписку о невыезде.
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