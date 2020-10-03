В Саратове от коронавируса скончались 74-летний мужчина и 59-летняя женщина

В Саратовской области за сутки от коронавируса скончались два человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном Минздраве, количество жертв достигло 109.

Одним из умерших стал 74-летний мужчина с ишемической болезнью сердца, сахарным диабетом, диабетическим и атеросклеротическим поражением сосудов. В больнице он провел 12 дней, из них десять на ИВЛ.

Также скончалась 59-летняя пациентка. Она 26 дней провела на лечении в инфекционном отделении городской больницы, в связи с подозрением на внутрибрюшную гематому ее перевели в специализированный стационар, где имеются хирургические койки для больных коронавирусом.

Состояние женщины оставалось тяжелым, за ее жизнь боролись трое суток, из которых двое на ИВЛ, но она скончалась.

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