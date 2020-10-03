Пенсионерка из Балашова подсказала мошенникам, где у нее лежат деньги

В Балашове 64-летнюю женщину обманули после того, как она сама подсказала мошенникам, где у нее лежат деньги.

- Вечером ей позвонил якобы сотрудник банка и заявил о попытке взлома личного кабинета. На удивление собеседника женщина спокойно отреагировала на это известие, пояснив, что денег на карте этого банка у нее все равно нет. И зачем-то добавила, что накопления имеются на карточке другого, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.

Через несколько минут с ней связался сотрудник того банка и предложил обезопасить свои сбережения, переведя их на другой счет. Пенсионерка поверила, сняла 70 тыс. рублей и перевела их на три номера, которые продиктовал собеседник. После этого она поняла, что ее обманули, однако номер мошенника уже был недоступен.

Полиция проводит проверку и просит граждан не общаться с позвонившими вам сотрудниками банка. Положите трубку и, если требуется, позвоните по номеру горячей линии на обратной стороне вашей карты.

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