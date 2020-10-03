За сутки коронавирусом в Саратовской области заразились 135 человек

В Саратовской области на 3 октября коронавирусом заболели еще 135 человек.

- Общее количество зараженных в регионе составляет 15 877. Выздоровели с начала эпидемии 10 722 человека, за сутки — 92, — сообщили в областном оперативном штабе.

Больше всего новых случаев в Саратове — 57 и Балашовском районе — 27. В Энгельсском районе зарегистрировали 13 заболевших, в Балаковском — девять. Еще в 12 районах — по четыре и менее инфицированных.

Среди заболевших 106 — с неустановленным источником заражения, 29 — контактные.

За сутки выявили десять детей до 14 лет с коронавирусом, четырех — в возрасте 15–17 лет. Также COVID-19 заразились 58 людей старше 60 лет.

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