Пришедший к роднику мужчина под Саратовом нашел в воде труп

В Аркадакском районе Саратовской области местный житель нашел труп.

- По предварительным данным, днем 2 октября житель села Малиновка пришел за водой к роднику на окраине и нашел в воде человека. Очевидец позвонил в полицию, сотрудники вытащили тело. Им оказался 65-летний односельчанин, который пропал 3 сентября. Его родственники сообщали о его безвестном исчезновении, — рассказали «КП-Саратов» в региональном СУ СКР.

Следователи организовали доследственную проверку. При внешнем осмотре признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. Назначена судмедэкспертиза для установления точной причины.

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