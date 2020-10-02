Назначен Саратовский прокурор по надзору за соблюдением законов в ИУ

В Саратовской области назначен прокурор по надзору за соблюдением законов в ИУ.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, им стал советник юстиции Алексей Тарадин.

Соответствующий приказ от 1 октября 2020 года подписал Генеральный прокурор России.

Алексей Тарадин родился в 1976 году, получил высшее юридическое образование, проходит службу в органах прокуратуры с мая 1998 года. Работал следователем, помощником, старшим помощником, заместителем Саратовского прокурора по надзору за соблюдением законов в ИУ области.

- Зарекомендовал себя юридически грамотным, добросовестным и дисциплинированным работником. За положительные результаты в служебной деятельности поощрялся Генеральным прокурором Российской Федерации и прокурором области. Награжден знаком отличия «За верность закону» третьей степени, — отметили в ведомстве.

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