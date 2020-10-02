Трое мужчин вымогали у саратовского бизнесмена 57 млн рублей

В Саратовской области будут судить трех мужчин, обвиненных в вымогательстве у бизнесмена.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, в деле фигурирует сумма 57 млн рублей.

По версии следствия, мужчины требовали эти деньги от директора фирмы, угрожая ему насилием.

Ранее, в августе 2019 года, мужчины заявили, что бизнесмен должен ежемесячно перечислять им 40% прибыли организации за обеспечение охраны и безопасности фирмы. Когда потерпевший отказался, они потребовали 57 млн рублей, пригрозив расправой не только ему, но и родственникам.

Помимо этого злоумышленники открыто похитили автомобиль Toyota Camry, как «предоплату», и потребовали за возврат миллион рублей.

Мужчин задержали сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД региона при силовой поддержке Росгвардии.

Обвиняемые арестованы, уголовное дело передано в суд.

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