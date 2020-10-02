В Саратовской области продлили ограничения по коронавирусу

Постановление правительства Саратовской области

В Саратовской области сегодня, 2 октября, продлили ограничения по коронавирусу.

Как сообщается в постановлении, которое подписал председатель регионального правительства Александр Стрелюхин, они будут длиться до стабилизации эпидемиологической обстановки.

Уполномоченным органам исполнительной власти поручено усилить контроль за соблюдением работодателями требований по обеспечению социального дистанцирования, масочного режима, измерению температуры работников, также им нужно донести до граждан о необходимости носить маски в общественных местах.

Также до 18 октября продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет.

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