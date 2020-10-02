Дисциплинарное взыскание назначено Сергею Кузнецову за ненадлежащий контроль исполнения программы развития дорожно-транспортного комплекса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

Исполняющему обязанности председателя комитета дорожного хозяйства, благоустройство и транспорта Сергею Кузнецову объявлен выговор.

- В последнее время участились критика и замечания, связанные с процессом ремонта дорог и тротуаров, есть претензии к качеству, работе подрядных организаций, выбору участков для замены асфальтового покрытия. Считаю, что руководство профильного комитета осуществляет недостаточный контроль в этой части, — цитируется Михаил Исаев в сообщении пресс-службы.

Напомним, побывавший накануне в Саратове председатель ГД РФ Вячеслав Володин раскритиковал мэра города за организацию работ по ремонту дорог и тротуаров.