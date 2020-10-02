Пандемия позволила саратовцам проверить документы на свою недвижимость

В Саратове прошла пресс-конференция, посвященная регистрации недвижимости Фото: Александр Уриевский

Во время пандемии коронавируса и введении ограничительных мероприятий в Саратовской области вырос спрос на дистанционные услуги.

Как рассказала на пресс-конференции в ИД «Волга-Медиа» заместитель директора — главный технолог Кадастровой палаты Саратовской области Наталия Терехова, в апреле — мае, например, подача заявлений через электронные услуги выросла в полтора раза.

- Жизнь не остановилась, многие перешли на другие форматы обслуживания. Мы отметили большой подъем в сфере оказания дистанционных услуг, — отметила она.

Заместитель директора — главный технолог Кадастровой палаты Саратовской области Наталия Терехова Фото: Александр Уриевский

По словам Наталии Тереховой, сейчас, когда люди вновь могут прийти лично для подачи или получения документов, многие все равно отдают предпочтение дистанционному формату.

Кроме того, в 46 раз за время пандемии вырос спрос на выездное обслуживание. Им воспользовались около 25 тыс. заявителей.

Вице-президент СРО НП «Профессионалы недвижимости Поволжья» Наталья Корнилова отметила тот факт, что за время пандемии, когда многие люди вынужденно сидели дома, у них появилось время, чтобы оценить состояние своих документов на недвижимость.

- Мы получили на почту очень много заявок, нам присылали документы, чтобы проанализировать, чего не хватает, что еще нужно сделать. Поэтому удалось выявить множество недочетов, — рассказала она.

Вице-президент СРО НП «Профессионалы недвижимости Поволжья» Наталья Корнилова Фото: Александр Уриевский

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