Сегодня, 2 октября, министерство транспорта, ГКУ «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства», представители мэрии и полиции провели ежедневный рейд по соблюдению масочного режима.
Как сообщили «КП-Саратов» в региональном Минтрансе, одна группа начала мероприятие на конечной в Юбилейном, вторая — на 3-й Дачной.
Причиной таких частых рейдов стала растущая заболеваемость коронавирусом и несоблюдение людьми масочного режима.
Собравшиеся проверили маршрутки №№95, 45, 31, 72 и автобусы №№2Д и 90.
- Несмотря на ухудшение эпидемиологической обстановки нарушителей достаточно. Поэтому время уговоров закончилось — будем действовать жестко, — сказал начальник управления транспорта Минтранса Саратовской области Петр Пестичев.
При этом во время рейда водителей в масках стало больше, чем несколько дней назад.
Чиновник добавил, что подобные выезды будут проводиться несколько раз в день.
- На каждом из них на видном месте должен быть наклеен плакат «Без маски — не входить!». На нарушителей будем составлять протоколы. Маска стоит недорого (одноразовая в пределах 3–5 рублей), продается во всех аптеках и даже магазинах. Дело, как мы видим, не в отсутствии финансов, а в элементарном неуважении к окружающим, — заметил Пестичев.
В организациях, занимающихся перевозками, создали контрольные группы. Они будут проверять своих сотрудников, соблюдают ли те меры профилактики, и проводить беседы.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.