Сегодня, 2 октября, министерство транспорта, ГКУ «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства», представители мэрии и полиции провели ежедневный рейд по соблюдению масочного режима.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном Минтрансе, одна группа начала мероприятие на конечной в Юбилейном, вторая — на 3-й Дачной.

Причиной таких частых рейдов стала растущая заболеваемость коронавирусом и несоблюдение людьми масочного режима.

Собравшиеся проверили маршрутки №№95, 45, 31, 72 и автобусы №№2Д и 90.

- Несмотря на ухудшение эпидемиологической обстановки нарушителей достаточно. Поэтому время уговоров закончилось — будем действовать жестко, — сказал начальник управления транспорта Минтранса Саратовской области Петр Пестичев.

При этом во время рейда водителей в масках стало больше, чем несколько дней назад.

Чиновник добавил, что подобные выезды будут проводиться несколько раз в день.

- На каждом из них на видном месте должен быть наклеен плакат «Без маски — не входить!». На нарушителей будем составлять протоколы. Маска стоит недорого (одноразовая в пределах 3–5 рублей), продается во всех аптеках и даже магазинах. Дело, как мы видим, не в отсутствии финансов, а в элементарном неуважении к окружающим, — заметил Пестичев.

В организациях, занимающихся перевозками, создали контрольные группы. Они будут проверять своих сотрудников, соблюдают ли те меры профилактики, и проводить беседы.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.