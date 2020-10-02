Дачную амнистию планируется продлить на пять лет

Саратовцам рассказали о регистрации недвижимости Фото: Александр Уриевский

Представители Управления Росреестра по Саратовской области в пресс-центре ИД «Волга-Медиа» 2 октября рассказали об особенностях оформления недвижимости в регионе.

Заместитель руководителя Управления Росреестра Екатерина Беличенко сообщила, что за 20 лет в области поставлено на учет более трех млн объектов недвижимого имущества. За восемь месяцев 2020 года поступило более 200 тыс. заявлений на регистрацию прав — в основном это капитальные сооружения и земельные участки.

Екатерина Беличенко подчеркнула важность правильного оформления не только сделок с недвижимостью, но даже незначительных преобразований.

- Если вы захотите что-либо сделать с недвижимостью, даже изменить ее параметры: перенести дверной проем, убрать стенку, чуть-чуть передвинуть забор — все это нужно начинать с получения разрешительной документации и заканчивать внесением записи в Единый государственный реестр недвижимости. Если не сделать, то при совершении сделок, могут возникнуть сложности, которые не всегда удается решить в судебном порядке, — отметила она.

При оформлении недвижимости не обойтись без кадастрового инженера. Елена Каменщикова, заместитель директора СРО «АКИПУР», рассказала, что они занимаются межеванием участка, техническим обследованием здания, подготовкой документации. Кадастровые инженеры обязательно должны входить в саморегулируемые организации, которые следят за их деятельностью. На сайте СРО всегда можно узнать о работниках, их опыте работы, возможных жалобах.

- Закон предъявляет жесткие требования к кадастровым инженерам, — отметила она

Заместитель директора СРО «АКИПУР» Елена Каменщикова Фото: Александр Уриевский

Директор СРО «АКИПУР» Анастасия Таранникова рассказала о проекте «Владей Легко». Это портал, созданный при поддержке органов власти, где любой человек может найти нужную ему информацию о сделках с недвижимостью, задать вопрос, получить консультацию специалистов. Проект представлен во всех соцсетях, на него подписались уже около 200 тыс. человек.

- Мы собрали огромную базу статей, публикаций. Мы ответили уже почти на 70 тыс. вопросов, большая часть которых связана с оформлением недвижимости. Очень многие подписчики даже не знают, что такое межевание земель, для чего оно нужно, как перевести помещение в нежилое. То есть многие люди не знают самых простых вещей. Поэтому мы помогаем и разъясняем. Надеюсь, что благодаря нашему проекту правильно оформленных объектов недвижимости станет больше, — сказала Анастасия Таранникова.

Заместитель руководителя Управления Росреестра Екатерина Беличенко (справа) и директор СРО «АКИПУР» Анастасия Таранникова Фото: Александр Уриевский

Особый интерес у участников пресс-конференции вызвала дачная амнистия. Начальник отдела правового обеспечения Управления Росреестра Ирина Куркова сообщила, что сейчас она действует до 1 марта 2021 года, а планируется продлить — до 2026 года. То есть еще на пять лет.

Кроме того, по ее словам, законодательство стремится к максимальной защите прав граждан. Сейчас можно бесплатно подать заявление о запрете сделок без личного участия владельца недвижимости, а также заявить о возможности подачи электронных документов. Готовятся законопроекты о запрете перепродажи сведений из ЕГРН, гаражной амнистии и внесении сведений о ранее возникших правах собственности.

- С 1 января 2020 года вступили в силу поправки, направленные на защиту прав добросовестных приобретателей, которые гарантируют выплату компенсаций при утрате права собственности, — сказала Ирина Куркова.

Начальник отдела правового обеспечения Управления Росреестра Ирина Куркова Фото: Александр Уриевский

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