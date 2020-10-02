В Саратовской области произошли пожары почти на тысячу гектаров

В Саратовской области с начала пожароопасного сезона произошло 73 лесных пожара.

- Их общая площадь составила 951 гектар. Возгорания тущили 505 человек и 203 единицы техники лесопожарных формирований и 660 человек и 213 машин иных организаций, — сообщили «КП-Саратов» в региональном Минприроды.

Проверяющие выявили 290 нарушений лесного законодательства, из них 106 — Правил пожарной безопасности в лесах.

К административной ответственности привлекли 264 нарушителя и оштрафовали их на общую сумму более 1,8 млн.

В Минприроды отмечают, что пожары в основном возникают из-за неосторожного обращения с огнем и неконтролируемого пала сухой травы.

Гражданам напоминают, что пожароопасный сезон продолжается. В случае обнаружения возгорания в лесу нужно звонить по номеру 112, по номеру прямой линии лесной охраны 8 800 100 94 00 или по телефону региональной диспетчерской службы министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области 490-516.

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