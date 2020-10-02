Отопление в районах начнут подключать в разные сроки, вплоть до середины октября

Отопительный сезон официально начат повсеместно

Все 42 муниципальных района и образования в Саратовской области приняли постановления о старте отопительного сезона. Однако тепло начнет поступать в разных районах в различные даты.

С 4 октября начнется пуск тепла в Хвалынском районе, с 5 октября — в Питерском, с 15 октября — в Александрово-Гайском, Ершовском и Ровенском, Турковском, Энгельсском районах. Отопление будет включено раньше, если среднесуточная температура будет сохраняться ниже +8 градусов в течение пяти дней. Об этом сообщили в министерстве строительства и ЖКХ региона.

- На данный момент отапливаются 2 027 объектов социальной сферы (44%), на остальных объектах идут пробные топки, — уточнил министр строительства и ЖКХ области Павел Мигачев.