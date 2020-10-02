В субботу на пяти площадках Саратова пройдут сельхозярмарки

Завтра, 3 октября, в Саратове пройдут сельхозярмарки, где будут продавать мясо, молоко и молочные продукты, овощи, рыбу и многое другое.

- Они состоятся на рынках в поселках Юбилейный и Комсомольский, на площадке «ТК на Топольчанской», на перекрестке улиц Пензенская и Томская, на Московском шоссе, 61 в Елшанке, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве сельского хозяйства области.

Также на Театральной площади проходит ярмарка, где продают овощи, фрукты, ягоды.

Режим работы всех ярмарок — с 08:00 до 16:00.

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