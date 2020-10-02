В Саратове парень обворовал тетю и накупил на ее деньги одежду

В Саратове будут судить 20-летнего парня за кражу с карты тети.

- В полицию обратилась 45-летняя жительница Солнечного, у которой с карты сняли 83 тыс. рублей. Под ее подозрение попал безработный племянник, который живет вместе с ней, и ранее уже был судим за такое же преступление. Вот и теперь совпадение — банковская карточка исчезла, а у парня появились модные обновки, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Парень признался полицейским, что «пластик» тетя не прятала, а PIN-код он знал, поэтому не справился с искушением. Он обналичил деньги, 14 тыс. рублей потратил на одежду, а остальное спрятал.

Во время расследования полиция изъяла у злоумышленника и вернула женщине 69,8 тыс. рублей.

Дело направлено в суд. Молодому саратовцу грозит до шести лет лишения свободы.

Гражданам в главке напомнили, что нельзя оставлять карты без присмотра и телефоны с мобильным приложением банка, а также сообщать пароли и коды из СМС.

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