В поселке под Энгельсом прохожие нашли труп с окровавленным лицом

Следователи осмотрели тело погибшего
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В поселке Приволжский под Энгельсом 2 октября прохожие нашли труп.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело лежало на тротуаре у дома №4 на 8-м квартале.
Очевидцы вызвали скорую помощь, врачи констатировали смерть мужчины.
Следователи начали проверку. На теле погибшего травм не обнаружено, но на лице была кровь. Установлена личность погибшего — 61-летний местный житель.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
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