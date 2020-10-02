В поселке под Энгельсом прохожие нашли труп с окровавленным лицом

Следователи осмотрели тело погибшего Фото: СУ СКР по Саратовской области

В поселке Приволжский под Энгельсом 2 октября прохожие нашли труп.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело лежало на тротуаре у дома №4 на 8-м квартале.

Очевидцы вызвали скорую помощь, врачи констатировали смерть мужчины.

Следователи начали проверку. На теле погибшего травм не обнаружено, но на лице была кровь. Установлена личность погибшего — 61-летний местный житель.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

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