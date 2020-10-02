В Саратовской области 4269 школьников перешли на дистанционное обучение

В Саратовской области на 2 октября полностью на дистанционное обучение из-за заражений коронавирусом перешли уже девять школ. В них учатся 1647 школьников и трудятся 175 учителей.

В министерстве образования уточнили список: МОУ «ООШ с. Покровка» г. Вольск, МОУ СОШ с. Логиновка Краснокутского района, МОУ «СОШ с. Интернациональное» Краснокутского района, СОШ им. И.С. Гавва с. Федоровка Федоровского района, МОУ ООШ с. Студенка Турковского р-на, СОШ с. Колено Екатериноского района, МОУ «СОШ №2 г. Красный Кут» Краснокутского района, МОУ «СОШ №3 г. Красный Кут» Краснокутского района, МОУ «ООШ с. Борисоглебовка» Федоровского района.

В каждой из школ коронавирус выявили у педагогов, все заболели 9 человек.

Кроме этого. На дистанционке 111 классов в 39 школах области, это 2622 школьников. В этих классах у 37 детей и 18 педагогов подтвержден коронавирус.

В минздраве уточнили, что вернулись к очному обучению классы в СОШ № 7 г. Балаково, СОШ № 4 г. Вольска, СОШ № 21 г. Энгельс, СОШ № 1 г. Энгельс, Гимназия № 108 г. Саратов, СОШ № 63 г. Саратова.

На дистанционном обучении остаются 350 студентов Краснокутского политехнического лицея.

Также на дистанционку переведены 22 студента одной группы Саратовского техникума электроники и машиностроения – здесь заболел студент.

Полностью закрыт детский сад № 51 р. п. Сенной Вольского района, тут заболели два воспитателя. Частично закрыты 11 детских садов. Из них пять в Саратове.