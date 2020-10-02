Начальник цеха в Саратовской области выплатит миллион штрафа за коммерческий подкуп

В Саратове осудили 35-летнего бывшего сотрудника коммерческой организации. Его признали виновным в коммерческом подкупе в крупном размере.

- С июля 2016 года мужчина работал начальником цеха электрики и автоматики в Аткарском районе Саратовской области. В августе того же года руководство фирмы заключило договор с ООО на ремонт электродвигателей, используемых организацией в производственных целях, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СКР.

Начальник цеха должен был проверять работоспособность двигателей после ремонта и оценивать его качество. После заключения сделки злоумышленник встретился с директором фирмы-контрагента и потребовал процент от стоимости услуг по ремонту электродвигателей, чтобы сохранить договорные отношения. Опасаясь обратного директор организации согласился.

В период с июля 2016 по февраль 2018 года начальник цеха получил на свою банковскую карту около 470 тыс. рублей в качестве коммерческого подкупа.

Злоумышленника поймали сотрудники ОЭБиПК УМВД России по Саратову. Своей вины он так и не признал. Однако суду хватило доказательств, чтобы вынести решение — штраф 1 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил.

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