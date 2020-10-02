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В своем телеграм-канале "Пара слов" депутат Госдумы Николай Панков сообщил о намерении открыть сайт, посвященный недобросовестным подрядчикам, а также отметил, что не смотря на критику, мэр "Исаев старается и это хорошо".

Действия подрядчиков в Заводском районе станут темой для проверки. Насколько знаю, руководство района обратилось в прокуратуру, чтобы выяснить, имел ли место картельный сговор. Напомню: было много нареканий по ремонту тротуаров – и от общественного совета, и от жителей. По их словам, организация и сама не работала как следует, и (как подозревают) не допускала на торги других подрядчиков. Так ли это, и должен ли кто-то понести наказание, разберутся уполномоченные органы. Главное – обеспечить качество ремонта тротуаров и соблюдение сроков, безопасность и комфорт пешеходов. Хочу отметить город оперативно отреагировал на картельный сговор. С чего бы. Все понимаем с чего. Все равно Исаев старается. Это хорошо.

Хочу попросить жителей присылать также присылать факты о недобросовестной работе подрядных организаций в мой Инстаграм https://instagram.com/nikolai_pankov_paraslov.

Планирую создать отдельный сайт, где будет информация о ремонте тротуаров в Балаково, Пугачеве и Вольске. В понедельник сообщу отдельно о нем. Там же будет раздел, посвященный недобросовестным подрядчикам – не только по этим городам, а по всей области. В сфере строительства, ремонта дорог, тротуаров, закупки оборудования для социально важных учреждений. То есть тех, кто занимается освоением бюджетных и благотворительных средств. Народ должен знать своих «героев», вместе сформируем «черный список» подрядчиков и картельщиков, - написал Панков.