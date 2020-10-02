Николай Панков проведет встречу с жителями Иволгино и Юбилейного

Володин поручил дать предложения, что необходимо сделать для развития поселка

Депутат Государственной думы Николай Панков встретится с жителями поселков Иволгино и Юбилейного и обсудит вопросы развития поселков. Такое поручение ему дал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Панков написал в посте в своем телеграм-канале «Пара слов», что жители, доверяя Володину, всегда рассказывают ему на встречах о волнующих вопросах.

- Сегодня в Юбилейном люди говорили о том, что необходимо сделать для развития поселка, его благоустройства. Всегда важно внимательно ознакомиться с мнениями людей, систематизировать обращения. Чтобы было понятно, где вопрос касается городского хозяйства, а где нужно решение по финансам, строительству, реализации социально важных проектов, — написал парламентарий.

Он добавил, что спикер поручил контролировать строительство дороги на улице Менякина и дать предложения, что необходимо сделать для развития поселка. Для этого Панков проведет встречи с местными жителями.

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